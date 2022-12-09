احرص على اقتنائها.. «دراسة»: هذا النوع من البطانيات يؤدي إلى النوم العميق

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كشفت دراسة حديثة أن البطانيات الوازنة التي تحظى بشعبية متزايدة، تساعد بالفعل على النوم العميق، إذ أن هذه البطانيات التي تتراوح تكلفتها من 20 دولارا إلى 700 دولار تعزز إنتاج الهرمون المسؤول عن النوم المريح.

وتوصل باحثون سويديون إلى أن مستويات الميلاتونين المسؤول عن النوم، كانت أعلى بمقدار الثلث في الليل مما عند أولئك الذين استخدموا بطانية عادية.

وبحسب صحيفة «الديلي ميل»، وصلت مبيعات البطانيات الوازنة إلى ما يقدر بنحو 600 مليون دولار في عام 2021، بعد الحصول على تقييمات رائعة من المتخصصين في النوم والمشاهير مثل كورتني كارداشيان.

البطانيات الثقيلة

يذكر أن البطانيات الثقيلة تضع الجهاز العصبي في وضع «استراحة»، ما يقلل من بعض أعراض القلق، مثل تسارع ضربات القلب أو التنفس، فعندما تشعر بالتوتر، فإن قلبك ينبض بسرعة كبيرة، ما يعيق إنتاج الميلاتونين.

ويأتي نجاح البطانيات الوازنة وسط مخاوف بين الخبراء من أن مكملات الميلاتونين ذات الشعبية تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف في وقت لاحق من الحياة.

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