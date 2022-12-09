توفير معلمي لغة صينية في مدارس التعليم العام بالمملكة

تواصل- فريق التحرير

كشفت مدونة «الميدان التعليمي»، عن سعي المملكة لتوفير معلمين صينيين بحسب الحاجة لتعليم اللغة الصينية في مدارس التعليم العام.

ووصل الرئيس الصيني، شي جين بينج، إلى السعودية، الأربعاء في زيارة رسمية استمرت 3 أيام، عقد خلالها لقاءات ثنائية، وشارك في 3 قمم مع دول عربية، وسط آمال بأن تعزز التعاون العربي الصيني.

وتضمن برنامج زيارة الرئيس الصيني، عقد 3 قمم، هي قمة «سعودية – صينية»، وقمة «الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية» بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وقمة «الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية»، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

عشرات الاتفاقيات

وشهدت الرياض اليوم توقيع عدد من الاتفاقيات بين شركات سعودية وشركات صينية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والاتصالات والرقميات، علاوة على اتفاقيات بين وزارات بينها التعليم.

وكان أبرزها مع شركة هواوي الصينية، وأربع اتفاقيات في مجال الطاقة مع شركة أكوا باور، وشركة رؤية للصناعة.

اختتام أعمال قمة الرياض العربية الصينية

وبرئاسة سمو ولي العهد، اختتم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة ورؤساء وفود الدول العربية، وجمهورية الصين الشعبية، مساء أمس الجمعة، أعمال «قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية»، مؤكدًا للعالم أجمع أن العرب سوف يسابقون على التقدم والنهضة مرة أخرى، وسوف نثبت ذلك كل يوم معلنًا نجاح القمة على كل المستويات.

تكوين شراكات إستراتيجية مع كافة دول العالم

وأكد ولي العهد أن قمم الرياض الثلاث تؤكد مساعي المملكة الدائمة لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، والسعي لتكوين شراكات إستراتيجية مع دول العالم كافة؛ من أجل تعزيز التعاون والتنمية الشاملة في العالم أجمع.

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