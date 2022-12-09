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الرئيس الأوكراني: شروطنا للسلام تشمل ١٠ نقاط بينها الأمن النووي واستعادة الأرض

الرئيس الأوكراني: شروطنا للسلام تشمل ١٠ نقاط بينها الأمن النووي واستعادة الأرض

الرئيس الأوكراني: شروطنا للسلام تشمل ١٠ نقاط بينها الأمن النووي واستعادة الأرض
١٢:٤٩:٣٦ ص، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن لبلاده شروطًًا للسلام وإنهاء الحرب، تشمل ١٠ نقاط بينها الأمن النووي واستعادة وحدة أراضينا والأسرى وكذلك أمن الطاقة.

حرب روسيا تسببت في أزمة غذاء عالمية

وأوضح أن الهجوم الروسي على أوكرانيا كان خطأ فادحًا، وأن حرب روسيا تسببت في أزمة غذاء عالمية تضررت منها الدول الفقيرة في العالم، مشيرًا إلى أن روسيا تتعمد تقليل الحد من حركة سفن تصدير الحبوب، وأن حرب روسيا عل بلاده تعد وصمة عار على المنطقة والعالم.

الغرب حول أوكرانيا إلى مستعمرة

من ناحيته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الغرب حول أوكرانيا إلى مستعمرة، مشيرًا إلى أن محاولات الغرب الحفاظ على هيمنته تزيد من احتمالات الصراع في العالم.

عملية التسوية في أوكرانيا لن تكون سهلة

وأشار إلى أن عملية التسوية في أوكرانيا لن تكون سهلة على الأغلب وستتطلب وقتا لتحقيقها، لافتًا على أنه سيتعين في النهاية التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا وعلى جميع أطراف التسوية القبول بالحقائق على الأرض.

وفي بيان له قال الكرملين: إن الصراع في أوكرانيا يمكن إنهاؤه فورا بإرادة سياسية من قبل كييف وزيلنسكي يدرك ذلك.

حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 275 مليون دولار

يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن د لإرسال حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 275 مليون دولار إلى أوكرانيا، مؤكدة أن المساعدات الجديدة تتيح لأوكرانيا قدرات لهزيمة المسيرات وتعزيز دفاعاتها الجوية ضد القوات الروسية الغازية.

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الكلمات الدلالية:
أمن الطاقة الرئيس الأوكراني بوتين تصدير الحبوب روسيا شروط السلام

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