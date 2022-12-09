على هامش القمة.. «هيئة المواصفات» وإدارة التقييس الصينية يجددان برنامج التعاون الفني

تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة وإدارة التقييس الصينية «SAC»، أنهما جددتا التوقيع على برنامج التعاون الفني في مجال أنشطة التقييس، وذلك على هامش زيارة فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة.

تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، والمساهمة في التأكد من جودة وسلامة السلع، والحد من دخول السلع والمنتجات المقلدة والرديئة والمغشوشة لأسواق المملكة، والمساهمة في تذليل الصعوبات والعوائق الفنية للتجارة بين البلدين ودعم وتسهيل التبادل التجاري، فضلاً عن تعزيز جسور التعاون.

وضع أطر للتعاون المشترك في عدة مجالات

وأضافت أن البرنامج يستهدف وضع أطر للتعاون المشترك في عدة مجالات، أبرزها تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات البحثية في مجالات التقييس المختلفة، وتعزيز التنسيق والدعم المتبادل في الأنشطة الدولية والثنائية ذات العلاقة، بالإضافة إلى نقل المعرفة وبناء القدرات الفنية.

استثمار الموارد المتاحة في كلا البلدين

وأكدت أن هذا البرنامج يأتي ضمن إطار الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري الموقع بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، وبما يتلاءم مع رؤية البلدين في تعزيز مكانتهما الدولية، واستثمار الموارد المتاحة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.

اختتام أعمال قمة الرياض العربية الصينية

وبرئاسة سمو ولي العهد، اختتم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة ورؤساء وفود الدول العربية، وجمهورية الصين الشعبية، أعمال «قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية»، مؤكدًا للعالم أجمع أن العرب سوف يسابقون على التقدم والنهضة مرة أخرى، وسوف نثبت ذلك كل يوم معلنًا نجاح القمة على كل المستويات.

تكوين شراكات إستراتيجية مع كافة دول العالم

وأكد ولي العهد أن قمم الرياض الثلاث تؤكد مساعي المملكة الدائمة لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، والسعي لتكوين شراكات إستراتيجية مع دول العالم كافة؛ من أجل تعزيز التعاون والتنمية الشاملة في العالم أجمع.

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