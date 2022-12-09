حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة «تحت الإجراء للصرف»

تواصل- فريق التحرير

أوضح برنامج «حساب المواطن»، أن حالة الدفعة تحت الاجراء للصرف تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، ردًا على سؤال على أحد المستفيدين حول المقصود بحالة الدفعة تحت الإجراء للصرف.

ورد الحساب على السائل: «حالة الدفعة تحت الاجراء للصرف تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء، وسيتم صرف الدعم للدفعة 61 يوم الأحد بتاريخ 11 ديسمبر».

ومؤخرًا، أعلن برنامج «حساب المواطن» صدور «نتائج الأهلية» للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

دفعة نوفمبر

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع قبل نحو 3 أسابيع، 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد.

وبذلك أصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

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