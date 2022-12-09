الجمعة، ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة «تحت الإجراء للصرف»
الرئيس الأوكراني: شروطنا للسلام تشمل ١٠ نقاط بينها الأمن النووي واستعادة الأرض
على هامش القمة.. «هيئة المواصفات» وإدارة التقييس الصينية يجددان برنامج التعاون الفني
اليوم السبت.. تعرف على مواقيت الصلاة بمكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
العالم في أسبوع.. بدء الفصل الدراسي الثاني وزيارة رئيس الصين للمملكة والقمم الثلاث وتوترات إيران
‏«تويتر» يضيف ميزة جديدة تكشف تعرض الحسابات للحجب أو الاختراق

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة «تحت الإجراء للصرف»

حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة «تحت الإجراء للصرف»

حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة «تحت الإجراء للصرف»
١٢:٤٩:٤٧ ص، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير

أوضح برنامج «حساب المواطن»، أن حالة الدفعة تحت الاجراء للصرف تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، ردًا على سؤال على أحد المستفيدين حول المقصود بحالة الدفعة تحت الإجراء للصرف.

ورد الحساب على السائل: «حالة الدفعة تحت الاجراء للصرف تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء، وسيتم صرف الدعم للدفعة  61 يوم الأحد  بتاريخ 11 ديسمبر».

ومؤخرًا، أعلن برنامج «حساب المواطن» صدور «نتائج الأهلية» للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

دفعة نوفمبر

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع قبل نحو 3 أسابيع، 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد.

وبذلك أصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

اقرأ أيضًا:

توضيح من حساب المواطن بشأن تأثير القروض على تحديث بيانات العميل

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم حالة الدفعة تحت الإجراء للصرف حساب المواطن

مواد ذات صلة

المزيد
الدخيل: التقديم لبرنامج خادم الحرمين للابتعاث في العاشر من رمضان

الدخيل: التقديم لبرنامج خادم الحرمين للابتعاث في العاشر من رمضان

٠٨:٤٨ م، الأحد، ٢٤ مايو ٢٠١٥
تدنيس وتخريب مقابر المسلمين في الدنمارك

تدنيس وتخريب مقابر المسلمين في الدنمارك

٠٢:٠٧ م، الثلاثاء، ٠٨ سبتمبر ٢٠١٥
بالفيديو.. “الخثلان” يوضح كيفية تعريف اللقطة في الوقت الحاضر

بالفيديو.. “الخثلان” يوضح كيفية تعريف اللقطة في الوقت الحاضر

٠٨:٣٧ ص، الأحد، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
«الأرصاد» تتوقع: سماء غائمة جزئياً وسحب ممطرة على هذه المناطق

«الأرصاد» تتوقع: سماء غائمة جزئياً وسحب ممطرة على هذه المناطق

٠٨:٣٣ ص، الثلاثاء، ٢٨ يناير ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *