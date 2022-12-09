الجمعة، ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
توفير معلمي لغة صينية في مدارس التعليم العام بالمملكة
حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة «تحت الإجراء للصرف»
الرئيس الأوكراني: شروطنا للسلام تشمل ١٠ نقاط بينها الأمن النووي واستعادة الأرض
على هامش القمة.. «هيئة المواصفات» وإدارة التقييس الصينية يجددان برنامج التعاون الفني
اليوم السبت.. تعرف على مواقيت الصلاة بمكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
العالم في أسبوع.. بدء الفصل الدراسي الثاني وزيارة رئيس الصين للمملكة والقمم الثلاث وتوترات إيران

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

اليوم السبت.. تعرف على مواقيت الصلاة بمكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

اليوم السبت.. تعرف على مواقيت الصلاة بمكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

اليوم السبت.. تعرف على مواقيت الصلاة بمكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
١٢:٤٢:٤٨ ص، السبت، ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة «تواصل»، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 16 جمادى الأولى 1444 هجرية، الموافق 10 ديسمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:53 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:08 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 16 جمادى الأولى 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:27

المدينة – 5:32

الرياض – 5:04

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:14

المدينة – 12:15

الرياض – 11:46

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:19

المدينة – 3:14

الرياض – 2:46

○ موعد أذان المغرب

مكة – 5:40

المدينة – 5:34

الرياض – 5:06

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:10

المدينة – 7:04

الرياض – 6:36

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم الدمام الصلوات الخمس المدين ة المنورة تبوك مكة المكرمة مواقيت الصلاة

مواد ذات صلة

المزيد
تنفيذاً لتوجيه خادم الحرمين.. تسيير 7 رحلات لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

تنفيذاً لتوجيه خادم الحرمين.. تسيير 7 رحلات لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

٠٩:١٤ م، الخميس، ١٧ أغسطس ٢٠١٧
تقرير أمريكي يكشف عن 100 نوع من الشامبو المسبِّبة للسرطان

تقرير أمريكي يكشف عن 100 نوع من الشامبو المسبِّبة للسرطان

١٢:٠٩ م، الثلاثاء، ٢٩ ديسمبر ٢٠١٥
أخفوها داخل حظائر دواجن.. الإطاحة بـ15 آسيوياً يُصنعون ويروجون «المسكر» في الرس (صور)

أخفوها داخل حظائر دواجن.. الإطاحة بـ15 آسيوياً يُصنعون ويروجون «المسكر» في الرس (صور)

٠٦:٣٠ م، السبت، ١١ فبراير ٢٠١٧
استطلاع: غالبية الأمريكيين يخشون من اندلاع حرب كبرى في عهد «ترامب»

استطلاع: غالبية الأمريكيين يخشون من اندلاع حرب كبرى في عهد «ترامب»

١٢:٤٣ ص، الخميس، ٢٣ فبراير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *