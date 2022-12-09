‏«تويتر» يضيف ميزة جديدة تكشف تعرض الحسابات للحجب أو الاختراق

تواصل- فريق التحرير

بدأ موقع «تويتر» في تطوير أداة جديدة، ستساعد في الكشف لكافة مستخدميه عما إذا كانت ‏حساباتهم تتعرض للحجب والإخفاء، دون علمهم.‏

وقال رئيس الشركة الملياردير إيلون ماسك، اليوم الجمعة، أن الميزة الجديدة ستوضح لمستخدمي «تويتر» ما إذا كانت تغريداتهم غير مرئية للمستخدمين الآخرين، أو أن ملفهم الشخصي من الصعب العثور عليه في خانة البحث، دون علمهم.

وأضاف ماسك أن الأداة القادمة ستشرح أيضا للمستخدمين سبب تعرضهم للحظر، وستوفر لهم إرشادات حول كيفية إصلاح ذلك، وفق وكالة “سبوتنيك”.

إنستجرام

وكانت منصة الصور والفيديوهات «إنستجرام»، طرحت مؤخرا ميزة مماثلة مع آخر تحديث لها، والتي تتيح معرفة ما إذا كانت أيا من الحسابات محظور في الوقت الحالي من تلقي أي توصيات لمتابعتها.

كما يعمل “إنستجرام” على توسيع قدرات أداته، بحيث يمكنك معرفة ما إذا كنت محظورا أيضا من الظهور في “الحسابات المقترحة”.

وكانت تقارير إعلامية كشفت، اليوم الجمعة، أن موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بإمكانه الوصول إلى بيانات مستخدمي نحو 70 ألف موقع إلكتروني آخر.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن «تويتر» بإمكانه الوصول إلى بيانات مستخدمي نحو 70 ألف موقع إلكتروني آخر، من بينها مواقع تابعة للحكومة الأمريكية وأخرى لشركات الرعاية الصحية.

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