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بالفيديو.. السيارات عالقة في سيول شعيب مرخ بالزلفي في الرياض
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بالفيديو.. السيارات عالقة في سيول شعيب مرخ بالزلفي في الرياض

بالفيديو.. السيارات عالقة في سيول شعيب مرخ بالزلفي في الرياض

بالفيديو.. السيارات عالقة في سيول شعيب مرخ بالزلفي في الرياض
١١:٤٧:٣٩ م، الجمعة، ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أدت السيول الجارية نتيجة الأمطار الغزيرة إلى تعلق السيارات في الطرق الرئيسية في شعيب مرخ بالزلفي في منطقة الرياض.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شوهد عدد من السيارات العالقة إثر سيول شعيب مرخ بالزلفي في الرياض نتيجة الأمطار الغزيرة التي تتساقط على المنطقة.

سيول شعيب مرخ تقطع طريق المجمعة

ووسط أجواء شتوية وانخفاض درجات الحرارة، تساقطت اليوم أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية في الزلفى بمنطقة الرياض، وذلك مع جريان سيل شعيب أبور مل شرق روضة نورة شمال الرياض، وذلك بالتزامن مع جريان سيل شعيب مرخ.

جريان سيول روضة سدير مع بردية الخويشات

تشهد منطقة الرياض ومحافظاتها تساقط كميات غزيرة من الأمطار التي أدت إلى جريان السيول والأودية مع رياح باردة وانخفاض درجات الحرارة.

سيول وبرد في أعالي شعبان روضة سدير

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان سيول وبرد في أعالي شعبان روضة سدير شمال الرياض.

بردية تاريخية قوية جنوب أم حزم

وأوضحت الفيديوهات بردية الخويشات بالمستوي شمال أشيقر الوشم، بالتزامن مع بردية تاريخية قوية جنوب أم حزم طريق «شقراء – المستوي».

فيما تشهد محافظات ثادق والقويعية بمنطقة الرياض، تساقط

أمطار غزيرة على ثادق والقويعية بالرياض

أمطار غزيرة مع أجواء باردة وانخفاض درجات الحرارة، حيث أظهرت مقاطف فيديو متداولة على مواقع التواصل، تساقط كميات غزيرة من الأمطار على ثادق والقويعية ومحافظات مختلفة من منطقة الرياض.

أمطار غزيرة على بطحاوين جنوب حائل

وتساقطت مساء اليوم الجمعة، كميات غزيرة من الأمطار على بطحاوين جنوب غرب منطقة حائل، حيث جرت السيول والأودية نتيجة الأمطار الغزيرة المتساقطة على المختلف جنوب غرب حائل.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تؤثر على الرؤية الأفقية.

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