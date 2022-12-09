العالم في أسبوع.. بدء الفصل الدراسي الثاني وزيارة رئيس الصين للمملكة والقمم الثلاث وتوترات إيران

تواصل- فريق التحرير

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء على الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أولا: المملكة

وصل الرئيس الصيني، شي جين بينج، إلى السعودية، هذا الأسبوع في زيارة رسمية استمرت 3 أيام، عقد خلالها لقاءات ثنائية، وشارك في 3 قمم مع دول عربية، وسط آمال بأن تعزز التعاون العربي الصيني.

وتضمن برنامج زيارة الرئيس الصيني، عقد 3 قمم، هي قمة “سعودية – صينية”، و”قمة “الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية” بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وقمة “الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية”، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

انطلق، الأحد الماضي، الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية، والذي يستمر لمدة 3 أشهر، حتى يوم الخميس الموافق 2-3-2023م ويتخلله 3 إجازات.

وأعلنت وزارة التعليم عودة طلاب وطالبات جميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي إلى مقاعدهم الدراسية، اليوم الأحد.

كشف برنامج “حساب المواطن”، أن إيداع دعم شهر ديسمبر سيكون يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، ردًا على سؤال على أحد المستفيدين حول موعد إيداع دعم الشهر الحالي.

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح 100 مواطن ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغيًا.

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن نيابة الاعتداء على الأشخاص باشرت التحقيق مع وافد بتهمة انتهاك أحكام نظام مزاولة المهن الصحية.

وكشفت إجراءات التحقيق، وفقًا لصحيفة “عكاظ” عن قيام المذكور بنشر معلومات طبية خاطئة عبر حسابه في أحد برامج وسائل التواصل الاجتماعي، وإلقائه محاضرة في أحد الفنادق بهذا الخصوص، وتقديم ما يزعم أنها استشارات طبية مع عدم حمله مؤهلاً علمياً في التخصص الطبي، إضافة لعدم وجود مستند نظامي من الجهات المختصة يخوله القيام بالممارسات الصحية، أو تقديم الرأي الطبي للمرضى.

ثانيا الدولي:

قال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إن جهود سمو ولي العهد واضحة في الوساطة بشأن الإفراج وتبادل مسجونين بين أمريكا وروسيا.

وأضاف في مقطع فيديو على قناة “الإخبارية”: مطلع على سمو ولي العهد في الوساطة وقد نجح في مرحلة سابقة التي أفرجت عن 10 أشخاص، ومطلع على جهود سموه الشخصية بلاعبة السلة الأخيرة وانخراطه وتدخله الشخصي.

تقدم نائبان بمجلس الأمة الكويتي، بطلبين، بتكليف لجنة الشؤون الصحية البرلمانية، دراسة أسباب نقص الأدوية، التي باتت أزمة تهدد صحة الكويتيين، حسب وسائل إعلام.

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، أنها قررت دخول مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين فيها عبر المنافذ الجوية دون اشتراط الحصول على بطاقة «هيا».

وأوضحت، في بيان لها، أن الدخول عبر المنفذ البري سيكون باستخدام الحافلات كما في الأحوال الاعتيادية مع تخصيص مواقف مجانية.

كشفت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري هدد المحتجين في رسالة وجهها إليهم اليوم بأنه لن «يرحمهم».

وأفات وكالة أنباء فارس المقربة من الحرس الثوري الإيراني، بإغلاق مطعم ومتجر مجوهرات أسطورة كرة القدم الإيرانية، علي دائي، بسبب مشاركته في الإضرابات العامة.

ألمحت مديرة الاستخبارات الأمريكية، أفريل هاينز، إلى أن هدوء وتيرة المعارك بين روسيا وأوكرانيا بسبب إعادة التجهيز والإمداد وتشكيل الصفوف، من أجل هجوم أوكراني مضاد محتمل في الربيع.

اقرأ أيضا:

العالم في أسبوع.. أمطار جدة واختبارات الفصل الدراسي الأول ودعم سكني وتصاعد التوتر بإيران

العالم في أسبوع.. حساب المواطن واحتجاجات إيران وانتخابات الكونجرس الأمريكي