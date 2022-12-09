الآن.. شاهد جريان سيول روضة سدير مع بردية الخويشات شمال الرياض

تواصل – فريق التحرير:

تشهد منطقة الرياض ومحافظاتها تساقط كميات غزيرة من الأمطار التي أدت إلى جريان السيول والأودية مع رياح باردة وانخفاض درجات الحرارة.

📍 فيديو

سيول وبرد في اعالي شعبان #روضة_سدير شمال #الرياض

الجمعة ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ

9 ديسمبر 2022م

من | عادل القاسم

.

. pic.twitter.com/TZWCFOhCZ6 — طقس (@tqqs) December 9, 2022

سيول وبرد في أعالي شعبان روضة سدير

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان سيول وبرد في أعالي شعبان روضة سدير شمال الرياض.

📍 فيديو

بردية جنوب جلاجل #سدير

الجمعة ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ

9 ديسمبر 2022م

.

. pic.twitter.com/X7ow2fEWY5 — طقس (@tqqs) December 9, 2022

بردية تاريخية قوية جنوب أم حزم

وأوضحت الفيديوهات بردية الخويشات بالمستوي شمال أشيقر الوشم، بالتزامن مع بردية تاريخية قوية جنوب أم حزم طريق «شقراء – المستوي».

📍 فيديو

سيل شعيب القعير في جلاجل

الجمعة ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ

9 ديسمبر 2022م

من | محمد السليمان

.

. pic.twitter.com/3xFlU0qiwa — طقس (@tqqs) December 9, 2022

أمطار غزيرة على ثادق والقويعية بالرياض

فيما تشهد محافظات ثادق والقويعية بمنطقة الرياض، تساقط أمطار غزيرة مع أجواء باردة وانخفاض درجات الحرارة، حيث أظهرت مقاطف فيديو متداولة على مواقع التواصل، تساقط كميات غزيرة من الأمطار على ثادق والقويعية ومحافظات مختلفة من منطقة الرياض.

سيول شعيب مرخ تقطع طريق المجمعة

ووسط أجواء شتوية وانخفاض درجات الحرارة، تساقطت اليوم أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية في الزلفى بمنطقة الرياض، وذلك مع جريان سيل شعيب أبور مل شرق روضة نورة شمال الرياض، وذلك بالتزامن مع جريان سيل شعيب مرخ.

أمطار غزيرة على بطحاوين جنوب حائل

وتساقطت مساء اليوم الجمعة، كميات غزيرة من الأمطار على بطحاوين جنوب غرب منطقة حائل، حيث جرت السيول والأودية نتيجة الأمطار الغزيرة المتساقطة على المختلف جنوب غرب حائل.

📍 فيديو

بردية الخويشات بالمستوي

شمال #اشيقر #الوشم

الجمعة ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ

9 ديسمبر 2022م

.

. pic.twitter.com/59g0dJ6hq8 — طقس (@tqqs) December 9, 2022

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تؤثر على الرؤية الأفقية.

اقرأ أيضًا:

الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على ثادق والقويعية بالرياض