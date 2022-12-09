شرطة القصيم تضبط 3 أشخاص لدخولهم مرفقًا عامًا بدراجة نارية وتوثيق ذلك ونشره

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم أنها تمكنت من القبض على 3 أشخاص لدخولهم مرفقًا عامًا بدراجة نارية وتوثيق ذلك ونشره.

شرطة القصيم تقبض على 3 مواطنين

وأوضحت في بيان لها، أنها ألفت القبض على 3 مواطنين لدخولهم مرفقًا عامًا بدراجة نارية وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنه تبين من خلال إجراءات الاستدلال أنهم فعلوا ذلك بغرض التباهي وزيادة المشاهدات وعدد متابعيهم في حساباتهم في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية

وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العام لاستكمال التحقيقات.

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سرقا مركبة وسطا على محال تجارية.. شرطة القصيم تطيح بلصين

وقبل أيام، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن شرطة المنطقة قبضت على مواطنين لسرقتهما مركبة وسطوهما على محال تجارية والاعتداء على العاملين فيها والاستيلاء على مبالغ مالية ومقتنيات شخصية.

وأكد أنه تم استرداد المركبة لأصحابها، وأنه جرى إيقاف المتهمين واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وكما تم إحالتهما لاستكملا التحقيقات في النيابة العامة.