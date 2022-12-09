رئيس المجلس الرئاسي الليبي: قمة الرياض ستكون محطة تاريخية فارقة

تواصل – واس:

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، أن التطورات الاقتصادية والسياسية المتسارعة في العالم تتطلب مرونة أكثر في تحديد مفهوم الشراكات الاقتصادية والابتعاد عن القوالب التقليدية، خاصة في ضوء ما توليه الصين من أهمية لعلاقتها بالعالم العربي وما نتج عن هذا التوجه من تطور في العلاقات العربية الصينية منذ مؤتمر التعاون العربي الصيني عام 2004، حيث أصبحت الدول العربية الشريك الاقتصادي السابع للصين من حيث حجم التبادل التجاري والمورد الأول للنفط الخام للاقتصاد الصيني.

القمة ستكون علامة فارقة ومحطة تاريخية

وخلال كلمته في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، أضاف المنفي أن هذه القمة ستكون علامة فارقة ومحطة تاريخية لتعزيز العلاقات الصينية بالبلدان العربية، حيث بنيت هذه العلاقة على أساس احترام سيادة الدول والمصالح المشتركة واحترام خيارات الشعوب.

ليبيا من البلدان التي ربطتها علاقات ثابتة مع الصين

وأوضح أن ليبيا من البلدان التي ربطتها علاقات ثابتة مع الصين تأسست على موقف الصين الداعم للاستقلال الدولة الليبية عام 1951 وعلاقة اقتصادية نمت بمعدل سنوي يفوق 17% في الفترة من 1995 إلى 2020.

عودة عجلة التنمية والشركات الصينية

وأعرب عن أمله في أن تلعب الصين الدور الذي يناسب ثقلها الدولي، مشيرًا إلى أهمية العلاقات بين البلدين من أجل استقرار ليبيا وضمان استقلالها ووحدة أراضيها، وعودة عجلة التنمية والشركات الصينية إلى العمل في مشروعات البنية التحتية والتطور العمراني في ليبيا.

اختتام أعمال قمة الرياض العربية الصينية

وبرئاسة سمو ولي العهد، اختتم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة ورؤساء وفود الدول العربية، وجمهورية الصين الشعبية، أعمال «قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية»، مؤكدًا للعالم أجمع أن العرب سوف يسابقون على التقدم والنهضة مرة أخرى، وسوف نثبت ذلك كل يوم معلنًا نجاح القمة على كل المستويات.

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