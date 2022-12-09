رئيس وزراء لبنان: عالمنا العربي يملك الكثير من المؤهلات البشرية والطبيعية

تواصل – واس:

قال رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، إن “عالمنا العربي الذي يملك الكثير من المؤهلات البشرية والطبيعية، هو في صلب اهتمام العالم وأوله الصين التي تربطنا بها أواصر صداقة وقواسم مشتركة”.

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العلاقات الصينية العربية ترتقي إلى مستوى غير مسبوق

وأضاف ميقاتي، خلال كلمته في قمة الرياض العربية- الصينية للتعاون والتنمية بالرياض اليوم، أن “العلاقات الصينية العربية ترتقي اليوم إلى مستوى غير مسبوق يفتح للعالم أجمع آفاقًا من العمل المشترك القائم على التعاون المُجدي للطرفين والاستفادة من التجارب الناجحة”.

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وأكد أن لبنان سيعمل بكل جهد لتفعيل التعاون بينه وبين أشقائه العرب، والصين التي هي ثاني أقوى اقتصاد في العالم ومركز ثقل للاستقرار والتنمية والتطور العلمي.

يشار إلى أن الرئيس الصيني شي جينبينغ، وصل إلى السعودية، الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، يعقد خلالها لقاءات ثنائية، ويشارك في 3 قمم هي:

-قمة سعودية – صينية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الصيني، ومشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

-قمة خليجية – صينية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

-قمة عربية – صينية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

وناقشت القمم الثلاث تعزيز العلاقات في كافة المجالات.

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