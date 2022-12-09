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«الموارد البشرية»: توثيق عقود العمل يكون من خلال منصة «قوى» للعامل المواطن والوافد

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«الموارد البشرية»: توثيق عقود العمل يكون من خلال منصة «قوى» للعامل المواطن والوافد

«الموارد البشرية»: توثيق عقود العمل يكون من خلال منصة «قوى» للعامل المواطن والوافد

«الموارد البشرية»: توثيق عقود العمل يكون من خلال منصة «قوى» للعامل المواطن والوافد
١١:٠٢:٥٥ م، الجمعة، ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن اعتماد وتوثيق عقود العمل للسعوديين وغير السعوديين يكون عبر منصة قوى، وبذلك تكون المنصة المعتمدة لتوثيق واعتماد عقود العمل.

ويأتي ذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بقيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل (السعودي/ الوافد)، بدايةً من تسجيل وتوثيق العقد وحتى انتهاء العلاقة التعاقدية، وبمجرد توثيق العقد من خلال منصة قوى، تتم مزامنة البيانات آلياً مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

توثيقَ العقودِ إلكترونيًا

وتهدفُ الوزارة من خلال اشتراطها توثيقَ العقودِ إلكترونيًا، عبر منصة قوى، إلى توفير الحماية لطرفي العلاقة التعاقدية (العمالية)، ورفع مستويات الامتثال بسداد الأجور، وزيادة جاذبية سوق العمل السعودي.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل مع جميع الجهات الحكومية المختصة على تسهيل رحلة تسجيل الموظفين وتوثيق عقود العمل وتنفيذها بالتعاون مع وزارة العدل، وتسجيل الموظفين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك عن طريق المنصة الموحدة لقطاع الأعمال “قوى”.

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