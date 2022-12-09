ولي العهد يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني على هامش انعقاد القمة العربية الصينية (فيديو وصور)

تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فخامة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وذلك على هامش انعقاد (قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية) المنعقدة في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض آفاق العلاقات الثنائية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي جعفر.

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فيما حضره من الجانب السوداني، معالي وزير المالية والتخطيط الدكتور جبريل إبراهيم، ومعالي وزير الخارجية المكلف علي الصادق علي، ومدير مكتب الرئيس اللواء ركن الصادق إسماعيل، والسفير السوداني لدى المملكة عادل بشير حسن، والسفير السوداني لدى مصر محمد الياس.

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