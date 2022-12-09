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أسعار النفط تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية.. وبرنت يباع بـ 76 دولارًا للبرميل
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أسعار النفط تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية.. وبرنت يباع بـ 76 دولارًا للبرميل

أسعار النفط تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية.. وبرنت يباع بـ 76 دولارًا للبرميل

أسعار النفط تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية.. وبرنت يباع بـ 76 دولارًا للبرميل
١٠:٤٦:٠٠ م، الجمعة، ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، استقرارًا نسبيًا، على الرغم من أن كلا الخامين القياسيين يتجهان لتكبد خسارة أسبوعية وسط مخاوف من ضعف الآفاق الاقتصادية في الصين وأوروبا والولايات المتحدة، مما قد يؤثر على الطلب على النفط.

وبحسب “رويترز”، فقد سجلت العقود الآجلة لخام برنت 76.20 دولار للبرميل بارتفاع بمقدار خمسة سنتات. وسجل خام برنت أدنى مستوى له في 2022 هذا الأسبوع.

خام غرب تكساس يسجل 72 دولارًا للبرميل

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 42 سنتاً، إلى 71.88 دولار للبرميل، فيما يتجه خاما القياس لتكبد خسائر أسبوعية بنحو 10% لكل منهما، وهو أسوأ انخفاض أسبوعي لهما بالنسبة المئوية منذ أغسطس وإبريل على الترتيب،

وتسببت أنباء عن إغلاق خط أنابيب كيستون التابع لشركة تي.سي إنرجي الكندية في الولايات المتحدة نتيجة تسرب إلى ارتفاع قصير الأمد أمس الخميس، لكن الأسعار تراجعت في النهاية إذ رأت السوق أن الإغلاق لن يستمر طويلاً.

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