ولي العهد يلتقي الرئيس التونسي على هامش القمة العربية الصينية

تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الرئيس التونسي قيس سعيِّد، وذلك على هامش انعقاد “قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية” المنعقدة في الرياض.

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العلاقات الثنائية بين البلدين

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس عبدالعزيز الصقر.

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فيما حضر من الجانب التونسي وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي، ومعالي الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية مصطفى الفرجاني، والسفير التونسي لدى المملكة هشام الفراتي.

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