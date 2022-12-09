الاتحاد الأوروبي يجمد 19 مليار يورو من أصول أثرياء روس

تواصل – فريق التحرير:

كشفت بلجيكا أن دول الاتحاد الأوروبي جمدت 18.9 مليار يورو من أصول أثرياء روس، وكيانات فرضت عليها عقوبات بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، وفقًا لـ “فرانس برس”.

وجمدت بلجيكا نحو 3.5 مليار يورو من الأصول الروسية، تلتها لوكسمبورغ بـ 2.5 مليار يورو، وإيطاليا بنحو 2.3 مليار يورو، وألمانيا بنحو 2.2 مليار يورو، أما ايرلندا والنمسا وفرنسا وإسبانيا فقدت جمدت كل منها على حدة أكثر من مليار يورو بحسب البيانات المعلنة في 25 من نوفمبر الماضي.

وفرض الاتحاد الأوروبي حزمات عدة من العقوبات غير المسبوقة على الاقتصاد الروسي منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي، وفي حين أبلغ عدد من أعضاء التكتل الذي يضم 27 دولة عن استهداف مبالغ كبيرة، فإن البعض الآخر لا يزال متأخرًا كثيرًا.

كما تتذيل القائمة مالطا التي لديها مخطط “جواز السفر الذهبي” المثير للجدل للمستثمرين الأثرياء بمن فيهم الروس، إذ قامت بتجميد 146.558 يورو فقط وتأتي اليونان في المركز الثاني بأرصدة مجمدة تبلغ 212.201 يورو.

حظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي

وتشمل تجميد الأرصدة وحظر الدخول الى الاتحاد الأوروبي بسبب دورهم في الصراع في أوكرانيا، وقالت بروكسل إن تجميد أصول الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات أمر إلزامي وكذلك توفير البيانات المتعلقة بها.

ويدرس الاتحاد الأوروبي حاليا مقترحات بشأن سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في دفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا.

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