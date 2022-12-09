«الأردن» يُحذر من استمرار الاقتحامات الاحتلالية للمدن الفلسطينية والاعتداءات المتكررة

تواصل – واس:

حذرت الحكومة الأردنية اليوم من استمرار الاقتحامات الاحتلالية للمدن الفلسطينية والاعتداءات المتكررة عليها، وآخرها العدوان على مدينة جنين، مستنكرةً حملة التصعيد العسكرية الاحتلالية التي تنذر بتفجر دوامة جديدة من العنف التي سيدفع الجميع ثمنها.

العنف لن يولد إلا المزيد من العنف

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، أن العنف لن يولد إلا المزيد من العنف وأن الاقتحامات الاحتلالية للمدن الفلسطينية والإجراءات التي تكرس الاحتلال مع استمرار الجمود الكلي في العملية السلمية يدفع باتجاه تصعيد خطير يتحمل المحتل الصهيوني مسؤوليته، ويهدد الأمن والاستقرار.

ضرورة وقف المحتل كل اعتداءاته ضد الفلسطينيين

وطالب بضرورة وقف المحتل كل عملياته العسكرية ضد الفلسطينيين وجميع إجراءاته غير الشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام، مشدداً على أهمية تحرك المجتمع الدولي فوراً لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

إصابة 49 فلسطينيًا في اعتداء قوات الاحتلال

في الوقت نفسه، أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق اليوم خلال اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات نظمت للتنديد بالاستيطان في عدة مناطق بالضفة الغربية.

إصابة 49 فلسطينيًا في اعتداءات للاحتلال

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له، بإصابة 49 فلسطينيًا خلال اعتداءات قوات الاحتلال على الفلسطينيين في قرى بيت دجن وأوصرين بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

إصابة العشرات باختناق في مسيرة كفر قدوم

وفي سياق متصل، أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال والعشرات بحالات اختناق إثر قمع قوات الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان في مدينة قلقيلية.

الرئيس الفلسطيني يطالب بريطانيا وأمريكا بالاعتذار

وخلال كلمته في القمة «العربية – الصينية» للتعاون والتنمية بالرياض، طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، المجتمع الدولي بضرورة توفير حماية للشعب الفلسطيني وعقد مؤتمر دولي للسلام.

وأوضح الرئيس الفلسطيني، أن الدول العربية تقف مع الصين في مواجهة ما تتعرض له من حملات مغرضة، مؤكدًا أن القمة العربية الصينية فرصة كبيرة لتعزيز مبادرة الحزام والطريق، مطالبًا بريطانيا وأمريكا بالاعتذار لتسببهما بوعد بلفور، مشيرًا إلى وجود أكثر من ألف قرار أممي صادر من الأمم المتحدة ومجلس الأمن ولم ينفذ.

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