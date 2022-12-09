بالفيديو.. وزير الخارجية: جهود ولي العهد واضحة في الوساطة بين أمريكا وروسيا

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قال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إن جهود سمو ولي العهد واضحة في الوساطة بشأن الإفراج وتبادل مسجونين بين أمريكا وروسيا.

وأضاف في مقطع فيديو على قناة “الإخبارية”: مطلع على سمو ولي العهد في الوساطة وقد نجح في مرحلة سابقة التي أفرجت عن 10 أشخاص، ومطلع على جهود سموه الشخصية بلاعبة السلة الأخيرة وانخراطه وتدخله الشخصي.

وتابع: “بخصوص ما يقوله الآخرون لا أعلق عليه”.

بيان مشترك

وفي بيان مشترك صدر في 14 جمادى الأولى 1444هـ (الموافق 8 ديسمبر 2022 م)، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة الخارجية في المملكة عن نجاح الوساطة التي قادها صاحب السمو الشيح محمد بن زايد ابن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، للإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.

وقد أكد البيان المشترك الصادر عن الوزارتين أن نجاح جهود الوساطة يأتي انعكاساً لعلاقات الصداقة المشتركة والوطيدة التي تجمع بلديهما، بالولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا الاتحادية، وللدور المهم الذي تلعبه قيادتا البلدين الشقيقين في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف.

وأشار البيان إلى أن أبوظبي استقبلت بتاريخ 14 جمادى الأولى 1444هـ (الموافق 8 ديسمبر 2022 م)، المواطنة الأمريكية بريتني غراينر عبر طائرة خاصة قادمة من موسكو، وذلك بعد إفراج السلطات الروسية عنها، وذلك بالتزامن مع استقبال المواطن الروسي فيكتور بوت عبر طائرة خاصة قادمة من واشنطن، وذلك بعد إفراج السلطات الأمريكية عنه، وذلك بحضور المختصين من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية. وقد قام الجانبان الأمريكي والروسي بتسلم مواطنيهما، تمهيداً لنقلهما إلى بلديهما.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، ووزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن شكر حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، لحكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة المشتركة التي بذلتها قيادتي البلدين.

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الإعلان عن نجاح الوساطة الإماراتية السعودية المشتركة بشأن الإفراج وتبادل مسجونين بين أمريكا وروسيا