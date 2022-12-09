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ولي العهد يلتقي رئيس وزراء العراق خلال القمة العربية الصينية (فيديو وصور)

ولي العهد يلتقي رئيس وزراء العراق خلال القمة العربية الصينية (فيديو وصور)

ولي العهد يلتقي رئيس وزراء العراق خلال القمة العربية الصينية (فيديو وصور)
١٠:١٥:٢٨ م، الجمعة، ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، رئيس الوزراء العراق محمد شياع السوداني.

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مجالات التعاون المشترك وفرص تعزيزها

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد على هامش انعقاد “قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية” المنعقدة في الرياض، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك وفرص تعزيزها.

حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.

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فيما حضر من الجانب العراقي، وزير الخارجية الدكتور فؤاد محمد حسين، ووزير النفط حيان عبدالغني، ورئيس هيئة الاستثمار سالار محمد أمين، ومعالي وزير التجارة أثير الغريري، والسفير العراقي لدى المملكة عبدالستار الجنابي وعدد من المسؤولين.

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