الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على ثادق والقويعية بالرياض

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تشهد محافظات ثادق والقويعية بمنطقة الرياض، تساقط أمطار غزيرة مع أجواء باردة وانخفاض درجات الحرارة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل، تساقط كميات غزيرة من الأمطار على ثادق والقويعية ومحافظات مختلفة من منطقة الرياض.

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