العراق: القمة العربية الصينية فرصة للتكامل السياسي والاقتصادي في المنطقة

تواصل – واس:

أكد دولة رئيس الوزراء في جمهورية العراق محمد شياع السوداني, دعم بلاده لجميع الجهود الرامية لتعزيز علاقات التعاون والصداقة بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، لافتًا إلى أن القمة فرصة للتكامل السياسي والاقتصادي في المنطقة من خلال تعزيز التعاون مع الصين، والاستفادة منها في شتى المجالات.

القمة تخدم مصالح الشعوب العربية وتعزز الاستقرار

وخلال كلمته في «قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية» التي عُقدت اليوم في الرياض، أكد أن هذه القمة تأتي ضمن فهم عميق للساحة الدولية لنتمكن من تبني سياسة خارجية متوازنة وتكاملية تخدم مصالح شعوبنا ودولنا وأمتنا وتعزز الاستقرار والأمن والازدهار.

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العراق يرتبط مع الصين بعلاقات عريقة

وأَضاف أن العراق يرتبط مع الصين بعلاقات عريقة أخذت حيزا متناميا من الاهتمام والتطور خلال السنوات الماضية على الصعيدين الحكومي والشعبي وحظيت بروابط وثيقة قائمة على أساس الصداقة والمصالح المشتركة والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري, ويتطلع العراق إلى تعزيز شراكة ضمن مبادرة الحزام والطريق وضمن مجالات الاستثمار والطاقة والبنى التحتية.

العراق بيئة واعدة للاستثمار ولديه مقومات النجاح

وأشار إلى أن العراق يتطلع إلى تعزيز الشراكة ضمن مبادرة الحزام والطريق وضمن مجالات الاستثمار والطاقة ومشاريع البنى التحتية، داعيًا إلى الانفتاح الاقتصادي على العراق؛ حيث إنه يمثل بيئة واعدة للاستثمار ولديه مقومات النجاح المادية والبشرية.

وأكد حرص بلاده على النظام الاقتصادي العالمي من خلال دورها كعضو مؤسس في منظمة «أوبك»، لتحقيق إنتاج النفط بما يحقق المصالح المتوازنة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، ويشجع التنمية المستدامة اقتصاديًا وبيئيًا.

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اختتام أعمال قمة الرياض العربية الصينية

وبرئاسة سمو ولي العهد، اختتم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة ورؤساء وفود الدول العربية، وجمهورية الصين الشعبية، أعمال «قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية»، مؤكدًا للعالم أجمع أن العرب سوف يسابقون على التقدم والنهضة مرة أخرى، وسوف نثبت ذلك كل يوم معلنًا نجاح القمة على كل المستويات.

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