البرهان: القمة «العربية الصينية» حققت خطوة متقدمة لتعزيز وتوطيد العلاقات بين العالم العربي والصين

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أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عن أمله في أن تحقق – قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية – خطوة متقدمة لتعزيز وتوطيد العلاقات بين العالم العربي والصين في المجالات كافة.

وأكد البرهان في كلمة له في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية – اليوم، أن إستراتيجية الحزام والطريق التي طرحتها القيادة الصينية تمثل نموذجًا عمليًا يجسد معاني التعاون والترابط والتنمية على امتداد العالم.

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تثمين المبادرة التنموية والاستثمارية

وثمّن المبادرة التنموية والاستثمارية التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء صندوق استثماري يشمل عددًا من الدول العربية ومن بينها السودان، فضلاً عن المشروع التنموي القاري الكبير والمتمثل في مشروع خط السكة الحديد – الذي تم اعتماد فكرته في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي الـ11 بالعاصمة السنغالية دكار – ليمتد من مدينة بورسودان حتى مدينة دكار بالسنغال غربًا.

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وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني ، أن مثل هذا المشروع يمكن أن يحدث طفرة اقتصادية وتنموية غير مسبوقة خاصة إذا تكامل مع مشروع الحزام والطريق ليحققان معًا التواصل وتبادل المنافع بين دول العالم، مؤكدًا في الوقت نفسه دعم بلاده للأعمال الثمانية المشتركة التي ستعمل فيها الصين مع الجانب العربي خلال السنوات القادمة.

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