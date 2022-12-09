اليوم.. إصابة 49 فلسطينيًا في اعتداء قوات الاحتلال على مسيرات بالضفة الغربية

تواصل – وكالات:

أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، اليوم، خلال اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات نظمت للتنديد بالاستيطان في عدة مناطق بالضفة الغربية.

إصابة 49 فلسطينيًا في اعتداءات للاحتلال

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له، بإصابة 49 فلسطينيًا خلال اعتداءات قوات الاحتلال على الفلسطينيين في قرى بيت دجن وأوصرين بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

إصابة العشرات باختناق في مسيرة كفر قدوم

وفي سياق متصل، أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال والعشرات بحالات اختناق إثر قمع قوات الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان في مدينة قلقيلية.

الاحتلال يعتدي على المئات من الشبان بالرصاص

من جانبها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة فتى برصاص قوات الاحتلال في مخيم عايدة بمدينة بيت لحم بعد اعتداء قوات الاحتلال على المئات من الشبان الفلسطينيين بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع.

الاحتلال يقمع مسيرة بمنطقة الزحلفان

وأشارت وكالة أنباء «وفا» الرسمية، إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بمنطقة الزحلفان في بلدة بيت أمر، وذلك عقب قمع الاحتلال لمسيرة انطلقت من وسط البلدة تنديدًا باعتداءات الاحتلال وإغلاقه لمدخل البلدة لليوم الرابع على التوالي، ومنع المواطنين ومركباتهم من العبور.

جنود الاحتلال يعتلوا أسطح عدد من المنازل

وأكدت أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل، وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في الفخذ الأيمن، تم نقله بواسطة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفيات الخليل، كما أصيب العشرات بحالات الاختناق، جرى علاجهم ميدانيًا.

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