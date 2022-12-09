وزير الخارجية: اقتصاد المملكة ينمو سريعًا ولا نؤمن بالاستقطاب مع شريك دون آخر

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قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن القمة العربية الصينية تشكل نقطة انطلاق جديدة بين دولتنا والصين.

اقتصاد المملكة ينمو سريعًا

وأوضح أن اقتصاد المملكة ينمو سريعًا ولا نؤمن بالاستقطاب مع شريك دون آخر، مؤكدًا أن التعاون مع الجميع فلسفة المملكة وشراكتنا مع واشنطن قائمة.

التعاون مع الصين سيساعد على مواجهة التحديات

و في مؤتمر صحفي لوزير الخارجية وأمين الجامعة العربية وأمين مجلس التعاون الخليجي، أضاف بن فرحان أن التعاون مع الصين سيساعد على مواجهة التحديات، وأنه تم الاتفاق على التعاون مع بكين خليجيًا وعربيًا في مجالات التعليم والثقافة.

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أهمية تعزيز العلاقات الإستراتيجية مع الصين

وأكد وزير الخارجية على أهمية تعزيز العلاقات الإستراتيجية مع الصين، وتعزيز التعاون العربي مع الصين، إلى جانب تأكيده أن التعاون الخليجي الصيني يدفع باتجاه تعزيز الأمن والاستقرار.

الاتفاق على أهمية تسريع وتيرة الموائمة

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أهمية تسريع وتيرة الموائمة من خلال تنفيذ عدد من المشاريع في البلدين، إضافة إلى تعميق التعاون العملي بين الجانبين في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل.

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فتح أفق أوسع من التعاون الاقتصادي التقليدي

وفي مؤتمر صحفي في ختام القمة العربية الصينية في الرياض، أوضح بن فرحان أن الشراكة الإستراتيجية ​السعودية​ الصينية ستفتح أفقًا أوسع من التعاون الاقتصادي التقليدي.

من ناحيته أكد إعفاء الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، أن المجلس سيواصل عملية التكامل الاقتصادي والتنموي، مشيرًا إلى أن الصين تشكل الشريك التجاري الأول لدول الخليج.

إعلان الرياض يتضمن الرؤية العربية المشتركة

في الوقت نفسه، أعلن أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن إعلان الرياض يتضمن الرؤية المشتركة، معربًا عن أمله في تنفيذ ومتابعة إعلان الرياض والقمة العربية الصينية».

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