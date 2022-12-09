بتصميم أنيق.. «Wuling» الصينية تدفع بأحدث سياراتها إلى الأسواق (وصور)

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أعلنت شركة “Wuling” الصينية عن سيارتها الجديدة التي صُممت لتكون مريحة للتنقل داخل المدن، وتوفر لركابها تقنيات جيدة وعصرية وهي السيارة المسماة Wuling Air ev.

وتم تصميم السيارة بشكل أنيق ومصابيح تعمل بتقنيات LED الحديثة وعجلات بمقاس 12 و13 إنشًا.

نسختان من السيارة

وستطرح منها نسختان، نسخة صغيرة بطول مترين و59 سنتيمترًا، بعرض 163 سم، وارتفاع 163 سم، وستكون مجهزة بمقعدين، أما النسخة الأكبر المزودة بمقاعد لأربع ركاب فستأتي بطول ثلاثة أمتار تقريبًا.

كما تم تجهيز هذه السيارات من الداخل بناقل حركات بتصميم أنيق على شكل زر دوار موضوع بين المقاعد الأمامية، أما واجهة القيادة فيها فحصلت على لوحة مثبتة فيها شاشتان، شاشة قبالة السائق بمقاس 7 بوصات تقريبًا، وشاشة لمسية أخرى بمقاس 10.25 بوصة.

تزويد السيارة بوسادتي أمان

وتم تزويد السيارة كذلك بوسادتي أمان هوائيتين، ونظام ABS للفرامل، وكاميرات أمامية وخلفية، وحساسات مسافات، ونظام تثبيت للسرعة أثناء السفر، وستبدأ أسعارها من 13 ألف دولار تقريبًا.

ومن المقرر أن تعمل هذه السيارات بمحركات كهربائية بعزم 41 حصانًا، تمكنها من الوصول إلى سرعة 100 كلم/سا، وبطاريات تكفي لقطع 300 كلم بالشحنة الواحدة.

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