بالفيديو.. وزير الخارجية يشكر أمين دول مجلس التعاون قبل مغادرته منصبه

تواصل – فريق التحرير:

قدم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بن آل سعود، الشكر للدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لدول مجلس التعاون الذي سيغادر منصبه في 31 من يناير 2023.

وقال خلال مؤتمر صحفي على هامش القمم الثلاث المنعقدة بالرياض اليوم: “أنتهز هذه الفرصة لشكر معاليكم وفريق العمل في الأمانة على كل ما قدمتموه في الترتيب لهاتين القمتين المهمتين، كما أريد أن أنتهز هذه الفرصة لتقديم شكر خاص لمعالكيم لما قدمتموه خلال مسيرتكم أمينًا عامًا لدول مجلس التعاون، وكنتم حقيقة أمينًا بمعنى الكلمة، وقدمتكم الكثير بدون كلل أو ملل، لتعزيز مسيرة العمل الخليحي المشترك، فشكرًا جزيلاً لكم معاليكم”.

اقرأ أيضًا:

ولي عهد الكويت يدعو للحيطة والحذر: مجلس التعاون الخليجي أهم كيان إقليمي

الكويت تحتفظ بمنصب الأمين العام لمجلس التعاون لفترة ثانية

وكان البيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعين أعلن الموافقة على رغبة دولة الكويت بالاحتفاظ بمنصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لفترة ثانية، اعتبارًا من انتهاء الفترة الحالية للأمين العام الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف في 31 يناير 2023.

وسيقوم المجلس الوزاري بمتابعة تسمية دولة الكويت لمرشحها الجديد لشغل المنصب اعتبارًا من الأول من فبراير 2023م واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك، وفق البيان.

وعبر المجلس عن تقديره البالغ للجهود الكبيرة والمخلصة والمميزة التي قدمها الأمين العام لمجلس التعاون، وإسهاماته الفعالة في مسيرة العمل المشترك، أثناء فترة عمله.

اقرأ أيضًا:

منها التكنولوجيا والطاقة.. رئيس الصين: 5 مجالات للتعاون المشترك مع دول الخليج

اختيار شخصية لشغل منصب الأمين العام

من جانبها، قالت صحيفة “الجريدة” الكويتية نقلاً عن مصادر، إن الكويت تعمل حاليًا على اختيار شخصية لشغل منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي خلفًا للحجرف.

وأكدت مصادر الصحيفة، أن الكويت ستحتفظ بمنصب أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الذي شغله الحجرف.

وكان مجلس التعاون الخليجي وافق في دورته الـ40 التي عقدت في الرياض في ديسمبر 2019 على تعيين الحجرف لهذا المنصب تلبية لترشيح بلاده له ليكون سادس أمين عام لمجلس التعاون الخليجي، وثاني كويتي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس مجلس التعاون عام 1981.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. ولي العهد وقادة دول الخليج يلتقطون الصور التذكارية قبل انعقاد القمة الخليجية

خلال القمة الخليجية.. ولي العهد: نستذكر الشيخ الراحل خليفة بن زايد (فيديو)

خلال القمة الخليجية بالرياض.. مشهد أخوي يجمع ولي العهد وأمير قطر (فيديو)

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرأس «قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية»