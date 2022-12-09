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الرئيس الصيني: العلاقات «الصينية – العربية» شهدت تطورًا كبيرًا خلال الـ 10 سنوات الماضية
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الرئيس الصيني: العلاقات «الصينية – العربية» شهدت تطورًا كبيرًا خلال الـ 10 سنوات الماضية

الرئيس الصيني: العلاقات «الصينية – العربية» شهدت تطورًا كبيرًا خلال الـ 10 سنوات الماضية

الرئيس الصيني: العلاقات «الصينية – العربية» شهدت تطورًا كبيرًا خلال الـ 10 سنوات الماضية
٠٨:٣٨:٤٣ م، الجمعة، ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية أن العلاقات بين الصين والدول العربية شهدت تطورًا كبيرًا خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث أقام الجانبان علاقات شراكة إستراتيجية قائمة على تعاون شامل وتنمية مشتركة لمستقبل أفضل.

تعزيز البناء لمواجهة أزمة الغذاء والطاقة والمناخ

وأضاف بينغ – في كلمته الختامية خلال قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية – أن القمة العربية الصينية عملت على تعزيز البناء لمواجهة أزمة الغذاء والطاقة والمناخ وتلتزم بإيجاد حلول سياسية بالقضايا الساخنة والشائكة والعمل على الحفاظ على السلم والأمان في المنطقة، وتدعو إلى التوصل والاستفادة المتبادلة وتعزيز التعايش المتناغم بين الحضارات المختلفة.

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علاقات شراكة إستراتيجية شاملة مع 12 دولة عربية

وتابع أن الصين أقامت علاقات شراكة إستراتيجية شاملة مع 12 دولة عربية كل على حده، ووقعت على وثائق تعاون لبناء الحزام والطريق مع 20 دولة عربية، وأعربت 17 دولة عربية عن دعمها لمبادرة التنمية العالمية، وانضمت 15 دولة عربية إلى البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتم إنشاء 17 آلية تعاون في إطار منتدى تعاون الصين العربي.

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العلاقات الصينية العربية حققت طفرة تاريخية

وأكد الرئيس الصيني أن العلاقات الصينية العربية حققت طفرة تاريخية بما عاد بفوائد ملموسة على الشعبين وضخ مزيدًا من عوامل الاستقرار في المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن القمة الصينية العربية تكللت بالنجاح التام، حيث اتفق الجانبان على العمل بكل الجهود على بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد الأمر الذي يعد معلمًا فارقًا في تاريخ العلاقات الصينية العربية.

وشدد على حرص الجانب الصيني على أخذ هذه القمة كمنطلق جديد إلى العمل على تكريس الصداقة الصينية العربية المتمثلة في التضامن والتآزر والمساواة والمصالح والاستفادة المتبادلة والشمول، ودفع آفاق واعدة للتعاون.

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