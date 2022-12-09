روسيا تشكر المملكة والإمارات على وساطة تبادل السجناء مع واشنطن

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، أن بلاده تشكر المملكة والإمارات على وساطة تبادل السجناء مع واشنطن.

روسيا تقدر المساعدة التي قدمتها المملكة والإمارات

وفي تصريحات لـ «سبوتنيك»، أكد بوغدانوف، أن وزارة الخارجية الروسية تقدر عاليًا المساعدة التي قدمتها المملكة والإمارات في عملية استعادة الروسي فيكتور بوت من الأسر في أمريكا، الأمر الذي يشير إلى درجة عالية من الثقة بين روسيا والبلدين الصديقين.

إتمام صفقة التبادل واستلام الروسي فيكتور بوت

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، إتمام صفقة التبادل واستلام الروسي فيكتور بوت مقابل تسليم لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر، المحتجزة في روسيا، في صفقة تبادل سجناء جرت في مطار أبو ظبي.

المملكة والإمارات بذلا جهودًا عالية المستوى

ووصل المواطن الروسي فيكتور بوت، اليوم الجمعة، إلى موسكو، بعد الإفراج عنه من قبل الولايات المتحدة في صفقة التبادل التي بذل فيها المملكة والإمارات جهودًا دبلوماسية عالية المستوى.

نجاح الوساطة التي قادها ولي العهد وبن زايد

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة الخارجية في المملكة عن نجاح الوساطة التي قادها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشيح محمد بن زايد ابن سلطان آل نهيان، للإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.

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وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة الخارجية في المملكة عن شكر حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، لحكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة المشتركة التي بذلتها قيادتي البلدين.

صورة نائب وزير الخارجية