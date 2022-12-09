علماء يكتشفون لأول مرة سبب ظهور عظام البرمائيات القديمة ذات الأرجل الأربعة

تواصل – فريق التحرير:

تمكن فريق علماء دولي من إيرلندا وبريطانيا والولايات المتحدة من اكتشاف سبب ظهور عظام البرمائيات القديمة ذات الأرجل الأربعة التي عاشت قبل أكثر من 300 مليون عام وكأنها عولجت بالحرارة، وفقًا لمجلة Palaeontology.

وأوضح الفريق أن الأحافير الغريبة اكتشفت أولاً في طبقة الفحم الحجري في مقاطعة كيلكيني، حيث يقع مجمع جارو للأحافير، الذي كشفت دراسات سابقة أنه يحتوي على أحافير لبعض البرمائيات القديمة التي سكنت الأرض، ولكن تغيرت عظام العديد منها بشكل كبير، ما أصبح من الصعب دراسة الأحافير بصورة مفصلة، وقد افترض الخبراء أن هذا التغير مرتبط بالتحلل الحمضي للهياكل العظمية في مرحلة دفن الحيوانات.

واستخدم العلماء في هذه الدراسة الجديدة مزيجًا من الأشعة المقطعية لالتقاط صور بالأشعة السينية للأحافير والتذرية الليزرية لتحليل العظام كيميائيًا.

الشكل الداخلي للعظام تغير

واتضح أن الشكل الداخلي للعظام تغير وحل الفحم المحيط محل جزء من مادة العظام، كما اكتشف الباحثون أيضًا بلورات الأباتيت داخل الأحافير التي يشير تركيبها الكيميائي إلى أنها تشكلت تحت تأثير حرارة السوائل الجيولوجية – المكونات السائلة والغازية في باطن الأرض، بما فيها الصهارة والمحاليل الساخنة.

وكشفت نتائج تحديد عمر بلورات الأباتيت أنها تشكلت عندما اصطدمت القارات لتشكل شبه قارة بانجيا العملاقة قبل 335 مليون سنة وصاحب ذلك ظهور السلاسل الجبلية، والسوائل على السطح، التي تسببت في إذابة بقايا الحيوانات المدفونة.

اقرأ أيضًا:

مهمة خاصة بأعماق البحر الأحمر.. ماذا يفعل فريق من علماء المملكة في منطقة الضوء الأوسط؟