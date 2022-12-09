مساء اليوم.. تساقط أمطار غزيرة على بطحاوين جنوب غرب حائل (فيديو)

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تساقطت، مساء اليوم الجمعة، كميات غزيرة من الأمطار على بطحاوين جنوب غرب منطقة حائل.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول والأودية نتيجة الأمطار الغزيرة المتساقطة على المختلف جنوب غرب حائل.

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ووسط أجواء شتوية وانخفاض درجات الحرارة، تساقطت اليوم أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية في الزلفى بمنطقة الرياض، وذلك مع جريان سيل شعيب أبور مل شرق روضة نورة شمال الرياض، وذلك بالتزامن مع جريان سيل شعيب مرخ.

أمطار رعدية غزيرة على حائل والقصيم

وصباح اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس بأن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقتي حائل و القصيم.

وأوضح أن الحالة المتوقعة تمتد خلال فترة المساء لتشمل أجزاء من منطقة الرياض وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تؤثر على الرؤية الأفقية.