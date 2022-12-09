الرئيس الموريتاني: قمة الرياض تُمكّن من بناء جسر للتعاون بين الصين والعرب

تواصل – واس:

أوضح فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية أن «قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية» تُعد تكريسًا للإرادة السياسية المشتركة في إرساء نموذج تعاوني داعم لشراكة إستراتيجية وتحول نوعي في المسار العام.

القمة تمكن من بناء جسر للتعاون بين الصين والعرب

جاء ذلك خلال مشاركة فخامته اليوم في القمة التي أُقيمت في العاصمة الرياض , مؤكدا أن القمة تمكن من بناء جسر للتعاون بين الصين والدول العربية، مشيرًا إلى رسوخ تضامن الصين والدول العربية في القضايا المشتركة, مثمناً الدعم الذي تقدمه الصين لبلاده.

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ضرورة ترسيخ الأمن والسلام في الوطن العربي

وأكد الرئيس الموريتاني ضرورة ترسيخ الأمن والسلام في الوطن العربي عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى ضرورة تسريع مسارات التسوية السليمة للأزمات القائمة في ليبيا وسوريا واليمن ومنع التنظيمات الإرهابية من استغلال حالة الاضطراب الأمني لمواصلة تهديد الأمن القومي العربي.

ولي العهد يعلن اختتام قمة الرياض «العربية – الصينية»

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اختتام أعمال قمة الرياض «العربية – الصينية» للتعاون والتنمية.

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العرب سوف يسابقون على التقدم والنهضة

وأضاف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أنه يؤكد للعالم أجمع أن العرب سوف يسابقون على التقدم والنهضة مرة أخرى وسوف نثبت ذلك كل يوم.

الرئيس الصيني يعرب عن خالص الشكر للمملكة

فيما أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج، عن خالص الشكر للمملكة على ما بذلته من جهود لاستضافة القمة الأولى بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبديًا سعادته بالاجتماع والتباحث حول سبل تطوير العلاقات الصينية الخليجية.

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