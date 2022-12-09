عاجل.. ولي العهد يعلن اختتام قمة الرياض «العربية – الصينية» ويؤكد للعالم: نهضة العرب قادمة (فيديو)

تواصل – واس:

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اختتام أعمال قمة الرياض «العربية – الصينية» للتعاون والتنمية.

العرب سوف يسابقون على التقدم والنهضة

وأضاف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أنه يؤكد للعالم أجمع أن العرب سوف يسابقون على التقدم والنهضة مرة أخرى وسوف نثبت ذلك كل يوم.

فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان: نؤكد للعالم أجمع أن العرب سوف يسابقون على التقدم مرة أخرى وسوف نثبت ذلك كل يوم #الإخبارية#القمة_العربية_الصينية #الرئيس_الصيني_في_السعودية pic.twitter.com/352oIeJhZA — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 9, 2022

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية»، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة ورؤساء وفود الدول العربية، وجمهورية الصين الشعبية، وذلك في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

أهمية قصوى لدعم مسيرة التطور والتنمية

وبدأت الجلسة الافتتاحية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى ولي العهد كلمة رحب فيها بالجميع، وأكد أن العلاقة التاريخية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، قائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتعاون في العديد من المجالات، وتولي دولنا أهمية قصوى لدعم مسيرة التطور والتنمية، من أجل تطوير اقتصادياتها ورفاه شعوبها.

الرئيس الصيني يعرب عن خالص الشكر للمملكة

فيما أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج، عن خالص الشكر للمملكة على ما بذلته من جهود لاستضافة القمة الأولى بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبديًا سعادته بالاجتماع والتباحث حول سبل تطوير العلاقات الصينية الخليجية.

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