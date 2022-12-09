الرئيس الفلسطيني يطالب بريطانيا وأمريكا بالاعتذار لتسببهما بوعد بلفور

تواصل – فريق التحرير:

طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، المجتمع الدولي بضرورة توفير حماية للشعب الفلسطيني وعقد مؤتمر دولي للسلام.

القمة العربية الصينية فرصة كبيرة للطرفين

وخلال كلمته في القمة «العربية – الصينية» للتعاون والتنمية بالرياض أكد الرئيس الفلسطيني، أن الدول العربية تقف مع الصين في مواجهة ما تتعرض له من حملات مغرضة، مؤكدًا أن القمة العربية الصينية فرصة كبيرة لتعزيز مبادرة الحزام والطريق.

أكثر من ألف قرار أممي لم ينفذ حتى الآن

وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة التزام إسرائيل بالقرارات الدولية، مطالبًا بريطانيا وأمريكا بالاعتذار لتسببهما بوعد بلفور، مشيرًا إلى وجود أكثر من ألف قرار أممي صادر من الأمم المتحدة ومجلس الأمن ولم ينفذ.

الصين: لا تجوز المساومة على حقوق الشعب الفلسطيني

وبشأن القضية الفلسطينية أكد الرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية، أن القضية الفلسطينية تهم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وتضع الضمير الأخلاقي للبشرية على المحك ولا يمكن أن يستمر الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني إلى أجل غير مسمى، ولا تجوز المساومة على الحقوق الوطنية المشروعة.

بكين تتطلع إلى إقامة دولة مستقلة

وأضاف أن بلاده تتطلع إلى إقامة دولة مستقلة لا تقبل الرفض، ويجب على المجتمع الدولي أن يرسخ الإيمان بحل دولتين، والتمسك بمبدأ الأراضي مقابل السلام بحزم والعمل بكل الثبات على بذل جهود حميدة لدفع مفاوضات السلام وزيادة المساعدات الإنسانية والإنمائية لفلسطين لدفع الحل العادل والعاجل للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى ترحيب بلاده بالتقدم المهم الأخير الذي حققته الجهود لدفع المصالحة الداخلية الفلسطينية، مجددًا التأكيد أن الجانب الصيني يدعم بكل الثبات إقامة دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود الـ 67 وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دعم نيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

الصين ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

وأكد أن بلاده ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني بهدف دعمه لتنفيذ المشاريع المعيشية، إضافة إلى زيادة التبرعات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.

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