رئيس الجمهورية التونسية: التنمية في هذه المرحلة الجديدة يجب أن تكون حقيقية وملموسة

تواصل – واس:

أكد فخامة الرئيس قيس سعيِّد رئيس الجمهورية التونسية أنه لا توجد تنمية مع غياب العادلة في كل المستويات، ويجب على الجميع العمل من أجل بناء أسس جديدة.

جاء ذلك خلال مشاركة فخامته في “قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية” التي عُقدت اليوم في الرياض.

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وأوضح فخامته أن التنمية في هذه المرحلة الجديدة يجب أن تكون حقيقية وملموسة في العالم بأسره, لافتًا الانتباه إلى أن القمة تسعى إلى فتح طريق جديد في التاريخ.

وبين فخامة الرئيس قيس سعيِّد أن القمة تهدف إلى البحث عن مصطلحات ومفاهيم وأفكار جديدة ومختلفة عن تلك التي سادت ولم تؤدي إلا لمزيد من إهمال حق الشعوب في تقرير مصيرها بأنفسها وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضها.

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وانطلقت، اليوم، أعمال قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، يرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، “قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية”، بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية الصين الشعبية، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

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