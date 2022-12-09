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عاجل.. الداخلية: 3 أنواع من المركبات سيُمنع دخولها إلى قطر
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عاجل.. الداخلية: 3 أنواع من المركبات سيُمنع دخولها إلى قطر

عاجل.. الداخلية: 3 أنواع من المركبات سيُمنع دخولها إلى قطر

عاجل.. الداخلية: 3 أنواع من المركبات سيُمنع دخولها إلى قطر
٠٧:٢٢:٣٣ م، الجمعة، ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة الداخلية إنه سيتم إعادة 3 أنواع من المركبات قبل دخولها دولة قطر.

1- أي مركبة ليس لها تصريح لدخول دولة قطر.

2- أي مركبة ليس لديها حجز لموقف في الجانب القطري.

3- من ليس لديهم حجز لخدمات النقل الترددي للحافلات في منفذ سلوى الحدودي.

كان الأمن العام قد نبه إلى أهمية إصدار تصريح للمركبة في حالة الرغبة للسفر إلى قطر قبل موعد السفر بـ 12 ساعة.

وقال الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”: “ننبه إلى أنه يلزم جميع المسافرين الراغبين في الذهاب إلى قطر بمركباتهم الخاصة إصدار تصريح للمركبة قبل موعد السفر بـ 12 ساعة على الأقل”.

وأشار الأمن العام، إلى أنه يمكن طلب إصدار تصريح للمركبة قبل السفر إلى قطر من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وفي وقت سابق، أعلن الحساب الرسمي للأمن العام، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قرار إلغاء شرط الحصول على بطاقة هيّا لدخول قطر.

وسمحت دولة قطر لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لغير حاملي تذاكر المباريات بدخول قطر دون اشتراط وجود بطاقة هيا.

آلية الدخول لقطر بدون اشتراط بطاقة هيا”

– الدخول عبر المنفذ البري بالحافلة

– النقل بالحافلات لجميع المسافرين من منفذ سلوى إلى الجانب القطري واستكمال الرحلة بالحافلة لدخول قطر للراغبين في الذهاب لمنفذ أبو سمرة بالمركبة الخاصة واستخدام الحافلات

– لدخول قطر، بإمكانكم استخدام مواقف السيارات المجانية في الجانب القطري.

– الدخول عبر المنافذ الجوية

– آلية الدخول بالمركبة الخاصة اعتبارًا من 8 ديسمبر 2022.

– التقديم على التصريح عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية القطرية بمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل السفر.

– لا يتطلب دفع رسوم التصريح المسبق للمركبات.

اقرا أيضًا:

الأمن العام يعلن آلية الدخول إلى قطر دون بطاقة «هيا»

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الداخلية المركبات دخول المركبات دولة قطر قطر وزارة الداخلية

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