3 أشياء تحدث للجسم عند تناول الشوكولاتة يوميًا

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تشتهر الشوكولاتة وهي من المأكولات الأكثر انتشارًا في العالم، بأنها تعمل على تحسين المزاج، لكن إلى جانب ذلك هناك العديد من الفوائد الأخرى التي تتمتع بها.

وعلى ما أفاد موقع «EatingWell»، فإن أشكال الشوكولاتة وتنوعها ما بين البيضاء والداكنة بسبب مكوناتها يؤدي لاختلاف في سماتها الغذائية.

وأشارت الكثير من الدراسات إلى الآثار الصحية المتنوعة لتناول الشوكولاتة بشكل منتظم، وهي:

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1- تحسين صحة القلب

تحتوي الشوكولاتة على مواد صلبة من نبتة الكاكاو والذي يحتوي على مركبات الفلافونويد، وهي مضادات أكسدة موجودة أيضا في الشاي والتوت، والتي تقوم بتحسين في الألواح الدهنية وضغط الدم عند تناول كميات منظمة من الشوكولاتة الداكنة كل يوم أو يومين.

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2- تحسين مستويات الحديد

تحتوي حصة 50 جرامًا من الشوكولاتة الداكنة على 6 ملليجرامات من الحديد، الذي يمكن أن يحارب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

ووفقًا لمعهد الصحة الوطنية الأمريكية، فإن الذكور البالغين يحتاجون يوميًا إلى 8 ملليجرامات بينما الإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 إلى 50 عاما يحتجبن لـ18 ملليجرامًا من الحديد يوميًا.

3- تحسين الأداء الإدراكي

وأظهرت دراسة أجريت في عام 2019، أن تناول الشوكولاتة الداكنة يوميًا لمدة 30 يوميًا يؤدي لتحسين الأداء الإدراكي لدى المشاركين في الدراسة، الأمر الذي أرجعه الباحثون إلى الميثيل زانثين الموجود في الشوكولاتة.