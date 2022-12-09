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قضى 5 أيام مع الحيوانات المفترسة.. كيف نجا طفل من الموت؟

قضى 5 أيام مع الحيوانات المفترسة.. كيف نجا طفل من الموت؟

قضى 5 أيام مع الحيوانات المفترسة.. كيف نجا طفل من الموت؟
٠٦:٢٦:٥٣ م، الجمعة، ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أنقذت العناية الإلهية، طفلاً يبلغ من العمر 4 سنوات من الموت بعد أن قضى 5 أيام تائهًا في محمية إفريقية للحياة البرية، تعج بالحيوانات المفترسة القاتلة.

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الطفل يقطع مسافة طويلة بعيدًا عن منزله

وقطع الطفل مسافة تزيد على 17 كيلومترًا من منزله في آسا، بالقرب من حافة محمية تسافو إيست للحياة البرية في كينيا، حسب موقع «سكاي نيوز».

وبمساعدة الطيار رون كار هارتلي، الذي يعمل مع برنامج «شلدريك ترست» لإنقاذ الأفيال وإعادة تأهيلها في الحياة البرية، تم العثور على الطفل.

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جهود بحث مضنية

وقال هارتلي لمجلة «نيوزويك»، إن الصبي تاه بعدما انفصل عن إخوته خلال عاصفة، بينما كانوا في طريق عودتهم إلى المنزل من رعي الماشية.

واستخدمت ، طائرة إلى جانب تشكيل فريق بحث ضم 70 شخصًا، عملوا على تمشيط المنطقة التي ضاع فيها الطفل. واستمرت عمليات البحث لأيام دون أن يعثر على أي أثر للطفل، وفق هارتلي.

وتعثر الوصول إلى الطفل بسبب الظروف البيئية في المنطقة التي كانت سيئة للغاية، ويصعب حتى على الكبار تحملها، وفق هارتلي.

وقال الطيار إنه شاهد من الجو في المنطقة التي ضاع فيها الطفل حيوانات مفترسة، مثل الضباع وابن آوى، قبل العثور عليه أخيرًا.

الكلمات الدلالية:
الحياة البرية الحيوانات المفترسة طفل كينيا محمية إفريقية

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