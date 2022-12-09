الجمعة، ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
اليوم.. شاهد سيول شعيب مرخ تقطع طريق المجمعة بالزلفي في الرياض
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اليوم.. شاهد سيول شعيب مرخ تقطع طريق المجمعة بالزلفي في الرياض

اليوم.. شاهد سيول شعيب مرخ تقطع طريق المجمعة بالزلفي في الرياض

اليوم.. شاهد سيول شعيب مرخ تقطع طريق المجمعة بالزلفي في الرياض
٠٦:٠٢:١١ م، الجمعة، ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية وانخفاض درجات الحرارة، تساقطت اليوم أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية في الزلفى بمنطقة الرياض.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان سيل شعيب أبور مل شرق روضة نورة شمال الرياض، وذلك بالتزامن مع جريان سيل شعيب مرخ.

وأوضحت الفيديوهات كيف قطعت سيول شعيب مرخ طريق المجمعة بالزلفي في الرياض، مع مشاهد جوية من جريان سيول الحفنة شمال شرق الرياض.

أمطار رعدية غزيرة على حائل والقصيم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقتي حائل و القصيم.

وأوضحت أن الحالة المتوقعة تمتد خلال فترة المساء لتشمل أجزاء من منطقة الرياض، وجازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

سحب رعدية ممطرة

 في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، كذلك على الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأرصاد الرياض الطقس الان جريان السيول حالة الطقس

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