5 أهداف لمشاركة المملكة في قمة منظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ

تواصل – واس:

يشارك وفد المملكة في أعمال القمة العاشرة لرؤساء دول وحكومات منظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ في جمهورية أنغولا خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر 2022، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومشاركة ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة الطاقة، ووزارة المالية، ووزارة الاستثمار، والصندوق السعودي للتنمية.

وتأتي القمة تحت شعار “3 قارات، 3 محيطات، ومصير واحد: بناء منظّمة متينة ومستدامة لدول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ”، وتعد هذه المشاركة هي الأولى للمملكة في هذه القمة، حيث تأتي في إطار التزام المملكة بالتعاون الدولي لتحقيق النمو الاقتصادي ودعم جهود التنمية المستدامة في دول العالم.

هدف القمة

تسعى القمة في دورتها العاشرة إلى تعزيز العلاقات الدولية وبناء الشراكات الإستراتيجية مع دول وحكومات منظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر داخل الدول الأعضاء، من خلال تعزيز المشاريع الاستثمارية وتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.

ومن المقرر أن تناقش قمة هذا العام ما يلي:

1- سبل تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في القارات الثلاث من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة

2- الاستفادة من التقنية وتوظيف البحث والابتكار

3- مناقشة آليات التعامل مع التحديات

4- تبنّي أفضل الممارسات العالمية في التصدي للأزمات

5- تعزيز الاستثمار في المشاريع الواعدة وتحفيز المنافسة والتجارة في دول المجموعة.

أهداف المملكة من المشاركة في القمة

وتهدف المملكة أيضًا من خلال مشاركتها في القمة إلى:

1- استطلاع فرص التعاون الإستراتيجي والتعرف على الفرص الاستثمارية والمصالح المشتركة مع الدول الأعضاء الرامية إلى تنويع مصادر النمو

2- تعزيز الاستثمار وفتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

3- تنسيق الجهود مع الدول الأعضاء لمواجهة تحديات التغير المناخي

4- تحفيز الابتكار والاستثمار في الطاقة المتجددة لخفض الانبعاثات الكربونية

5- بناء قاعدة متينة للتعاون في مجال تعزيز الأمن الدولي، وتحسين القدرات الأمنية للدول الأعضاء في تحقيق الأمن والاستقرار.

يُذكر أن منظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ منظمة تم تأسيسها بموجب اتفاقية جورج تاون في عام 1975، وتتألف من 79 دولة من دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، حيث تعمل على تطوير الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمجموعة بتطبيق نهج شامل لمعالجة الفقر وأسبابه، والذي لا يزال هو التحدي الأكبر في الدول الأعضاء والعنصر الأساسي لخطة عمل المجموعة حتى عام 2030.

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