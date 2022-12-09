الرئيس الصيني: تدريس اللغة الصينية في 300 جامعة ومدرسة بدول الخليج (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن الصين ستجري تعاونًا مع دول مجلس التعاون الخليجي في تعليم اللغة الصينية مع 300 جامعة ومدرسة ابتدائية وثانوية.

وأوضح أن بلاده ستوفر 3000 آلاف منحة للمشاركة في الصيفي والشتوي في إطار جسر اللغة الصينية، وستنشأ مراكز اختبارية لتعليم اللغة وفصول دراسية عبر الإنترنت.

وأضاف أن الصين ستستضيف المنتدى الصيني الخليجي للغات والثقافات، فضلاً عن إنشاء مكتبة مع دول الخليج للتواصل الثقافي والتعاون المتبادل باللغتين الصينية والعربية.

الصين ستواصل دعمها الثابت لدول مجلس التعاون

وفي سياق متصل، أوضح أن الصين ستواصل دعمها الثابت لدول مجلس التعاون للحفاظ على أمنها، وستدعم دول المنطقة لحل الخلافات عبر الحوار والتشاور وبناء منظومة الأمن الجماعي في الخليج.

وأضاف الرئيس الصيني في كلمته بالقمة “الخليجية الصينية”: ترحب الصين بدول المجلس الخليجي في مبادرة الأمن العالمي بغية استقرار وأمن المنطقة وبجهود مشتركة.

وكان الرئيس الصيني قد أشاد بعلاقة بلاده بالمملكة، قائلاً: “يطيب لي التقدم بخالص الشكر للمملكة على استضافة القمة الأولى بين الصين ودول مجلس الخليج، ويسعدني جدًا أن أجتمع معكم تحت سقف واحد للتباحث حول سبب تتويج العلاقات الصينية الخليجية”.

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