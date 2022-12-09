الرئيس الصيني: سنواصل استيراد النفط الخام بكميات كبيرة من دول الخليج (فيديو)

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أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينج، مواصلة بلاده استيراد النفط الخام بشكل مستقر وبكميات كبيرة من دول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة استيراد الغاز الطبيعي المسال منها.

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تعزيز مجالات التعاون

وأشار في كلمته خلال القمة الخليجية – الصينية المنعقدة بالرياض إلى تعزيز التعاون في مجالات التطوير والخدمات الهندسية، وتخزين وتكرير النفط والغاز، والاستفادة الكاملة من بورصة شنغهاي للبترول والغاز الطبيعي كمنصة لتسوية التجارة النفطية والغازية بالعملة الصينية.

وكشف عن خطط إنشاء مجلس استثمار مع دول الخليج، مشددًا على تضافر الجهود مع دول المنطقة لتفعيل نظام المدفوعات بالعملات المحلية.

كما عبر الرئيس الصيني عن حرص بلاده على التعاون مع دول الخليج في مجالات الحوسبة والاقتصاد الرقمي، وإطلاق سلسلة من مشروعات التعاون في مجالات الفضاء.

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الرئيس الصيني يشارك في 3 قمم

ووصل الرئيس الصيني، شي جين بينج، إلى المملكة، الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، يعقد خلالها لقاءات ثنائية، ويشارك في 3 قمم، هي قمة سعودية – صينية برئاسة حادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الصيني، ومشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقمة خليجية – صينية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وقمة عربية – صينية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

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