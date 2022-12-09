القبض على مواطن لنقله 7 مخالفين لنظام أمن الحدود.. وهذه عقوبته المتوقعة

تواصل – واس:

ألقت شرطة محافظة القرى بمنطقة الباحة القبض على مواطن لنقله في مركبة يقودها 7 مخالفين لنظام أمن الحدود و6 من الجنسية الإثيوبية وواحد من الجنسية اليمنية.

وجرى إيقاف المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال لتسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود

من جهته، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة إن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأضاف أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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