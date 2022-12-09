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بالفيديو.. الرئيس الصيني: سنواصل دعمنا الثابت لدول الخليج في الحفاظ على أمنها
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بالفيديو.. الرئيس الصيني: سنواصل دعمنا الثابت لدول الخليج في الحفاظ على أمنها

بالفيديو.. الرئيس الصيني: سنواصل دعمنا الثابت لدول الخليج في الحفاظ على أمنها

بالفيديو.. الرئيس الصيني: سنواصل دعمنا الثابت لدول الخليج في الحفاظ على أمنها
٠٤:٠١:٢٦ م، الجمعة، ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن الصين ستواصل دعمها الثابت لدول مجلس التعاون للحفاظ على أمنها، وستدعم دول المنطقة لحل الخلافات عبر الحوار والتشاور وبناء منظومة الأمن الجماعي في الخليج.

وأضاف الرئيس الصيني في كلمته بالقمة “الخليجية الصينية”: ترحب الصين بدول المجلس الخليجي في مبادرة الأمن العالمي بغية استقرار وأمن المنطقة وبجهود مشتركة.

وكان  الرئيس الصيني  قد أشاد بعلاقة بلاده بالمملكة، قائلاً: “يطيب لي التقدم بخالص الشكر للمملكة على استضافة القمة الأولى بين الصين ودول مجلس الخليج، ويسعدني جدًا أن أجتمع معكم تحت سقف واحد للتباحث حول سبب تتويج العلاقات الصينية الخليجية”.

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ولي العهد يستقبل أمير قطر

واستقبل صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء،  الشيخ تميم بن حمد آل ثان، أمير دولة قطر، لحظة وصوله إلى مقر انعقاد القمة الخليجية بالرياض.

وتعانق ولي العهد وأمير دولة قطر، وتبادلا التحية والابتسامات، في مشهد أخوي، جاء بعد أيام قليلة من لقائهما في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم بقطر.

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