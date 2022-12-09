خلال القمة الخليجية بالرياض.. مشهد أخوي يجمع ولي العهد وأمير قطر (فيديو)

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استقبل صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ تميم بن حمد آل ثان، أمير دولة قطر، لحظة وصوله إلى مقر انعقاد القمة الخليجية بالرياض.

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عناق وتبادل للتحية والابتسامات

وتعانق ولي العهد وأمير دولة قطر، وتبادلا التحية والابتسامات، في مشهد أخوي، جاء بعد أيام قليلة من لقائهما في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم بقطر.

وشارك الشيخ تميم في قمة جدة التي انعقدت في يوليو الماضي ضمن قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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الرئيس الصيني يحضر قمة الرياض

ويحضر الرئيس الصيني شي جين بينج، قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية، وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

وسيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات كافة، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.

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