خلال القمة الخليجية.. ولي العهد: نستذكر الشيخ الراحل خليفة بن زايد (فيديو)

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وجه صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، التحية إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سابقًا (رحمه الله)، في مستهل القمة الخليجية المنعقدة بالرياض.

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ولي العهد: تستذكر ما قام به الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

وقال ولي العهد: “نود في البداية أن تستذكر ما قام به صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من أعمال جليلة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وجهود الخير لتعزيز مسيرة المجلس، ونسأل المولى عز وجل الرحمة والمغفرة له، ولصاحب السمو الأخ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة التوفيق والسداد”.

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قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية

ويشارك في القمة قادة وملوك دول الخليج، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينج، قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية، وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

وسيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات كافة، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.

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