مزاد علني لبيع مشغولات ذهبية ومعادن ثمينة بالرياض.. شروط الدخول والمواصفات

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني في جمرك الرياض الميناء الجاف لبيع مشغولات ذهبية ومعادن ثمينة.

يقام المزاد يوم الأحد الموافق 25 من ديسمبر الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وحددت الهيئة عدة شروط لدخول المزاد هي كالتالي:

1- دفع مبلغ تأمين إلزامي (200,000) مئتين ألف ريال بشيك مصدق بإسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك .

2- دفع كامل القيمة ترسية المزاد مباشرة.

3- دفع عمولة السعي وقدرها 2,5% علاوه على قيمة الشراء بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%

4- يجب على المشتري إخراج البضائع المباعة خلال (3) أيام للبضائع برسم الوارد و (10) أيام للبضائع برسم الصادر، وسيتم إحتساب أرضيات في حال تجاوز المده المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.

5- يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

وعن تفاصيل البضاعة المعروضة فهي كالتالي:

1- ( 6298 جرام) سبائك عيار 24.

2- (39690 جرام) مشغولات فضية.

3- (5987 جرام) مشغولات ذهبية عيار 21.

4- (22812 جرام) مشغولات ذهبية عيار 18.

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