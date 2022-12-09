الجمعة، ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مزاد علني لبيع مشغولات ذهبية ومعادن ثمينة بالرياض.. شروط الدخول والمواصفات
خلال القمة الخليجية.. ولي العهد: نستذكر الشيخ الراحل خليفة بن زايد (فيديو)
استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال
بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: الفساد جريمة كبرى تندرج تحته كل الجرائم
بالفيديو.. ولي العهد وقادة دول الخليج يلتقطون الصور التذكارية قبل انعقاد القمة الخليجية
خطيب الجمعة بالمسجد النبوي: احذروا هؤلاء.. وإياكم والاستعانة بالأموات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مزاد علني لبيع مشغولات ذهبية ومعادن ثمينة بالرياض.. شروط الدخول والمواصفات

مزاد علني لبيع مشغولات ذهبية ومعادن ثمينة بالرياض.. شروط الدخول والمواصفات

مزاد علني لبيع مشغولات ذهبية ومعادن ثمينة بالرياض.. شروط الدخول والمواصفات
٠٢:٥٣:٢٩ م، الجمعة، ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني في جمرك الرياض الميناء الجاف لبيع مشغولات ذهبية ومعادن ثمينة.

يقام المزاد يوم الأحد الموافق 25 من ديسمبر الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وحددت الهيئة عدة شروط لدخول المزاد هي كالتالي:

1- دفع مبلغ تأمين إلزامي (200,000) مئتين ألف ريال بشيك مصدق بإسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك .

2- دفع كامل القيمة ترسية المزاد مباشرة.

3- دفع عمولة السعي وقدرها 2,5% علاوه على قيمة الشراء بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%

4- يجب على المشتري إخراج البضائع المباعة خلال (3) أيام للبضائع برسم الوارد و (10) أيام للبضائع برسم الصادر، وسيتم إحتساب أرضيات في حال تجاوز المده المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.

5- يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

وعن تفاصيل البضاعة المعروضة فهي كالتالي:

1- ( 6298 جرام) سبائك عيار 24.

2- (39690 جرام) مشغولات فضية.

3-  (5987 جرام) مشغولات ذهبية عيار 21.

4- (22812 جرام) مشغولات ذهبية عيار 18.

اقرأ أيضًا:

«الزكاة والجمارك» تعلن عن مزاد علني لبيع بضائع منوعة.. شروط الدخول

الكلمات الدلالية:
الزكاة الزكاة والضريبة والجمارك الضريبة مزاد علني هيئة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

مواد ذات صلة

المزيد
ضبط وافدَيْن أقدما على سرقة 13 مركبة وبيعها كقطع غيار بمكة

ضبط وافدَيْن أقدما على سرقة 13 مركبة وبيعها كقطع غيار بمكة

٠٧:١٠ م، الثلاثاء، ١٣ يناير ٢٠١٥
بعد اعتقال 5 مشتبهين.. السلطات التركية تكشف هوية منفذ هجوم إسطنبول

بعد اعتقال 5 مشتبهين.. السلطات التركية تكشف هوية منفذ هجوم إسطنبول

١١:٢٠ ص، الأربعاء، ٠٤ يناير ٢٠١٧
بالصور..صحة مكة ترمي 11907 حصاة عن المرضى المنومين

بالصور..صحة مكة ترمي 11907 حصاة عن المرضى المنومين

٠٣:٠٠ م، الأثنين، ٢٨ سبتمبر ٢٠١٥
تعليق الدراسة بجامعة الباحة والكلية التقنية

تعليق الدراسة بجامعة الباحة والكلية التقنية

١١:٤٧ م، الثلاثاء، ١٤ فبراير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *