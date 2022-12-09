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بالفيديو.. ولي العهد وقادة دول الخليج يلتقطون الصور التذكارية قبل انعقاد القمة الخليجية

بالفيديو.. ولي العهد وقادة دول الخليج يلتقطون الصور التذكارية قبل انعقاد القمة الخليجية

بالفيديو.. ولي العهد وقادة دول الخليج يلتقطون الصور التذكارية قبل انعقاد القمة الخليجية
٠٢:١٢:٢٦ م، الجمعة، ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التجرير:

التقط صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الصور التذكارية مع قادة وملوك دول الخليج المشاركين في القمة الخليجية.

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ومن المنتظر أن يحضر الرئيس الصيني شي جين بينج، قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية، وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

وسيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات كافة، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.

ووصل الرئيس الصيني، شي جينبينج، الأربعاء، إلى المملكة، في زيارة رسمية تستمر حتى الجمعة.

وجاءت الزيارة بناءً على دعوة من من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعزيزًا للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية الصين الشعبية”.

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