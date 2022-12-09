بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: الفساد جريمة كبرى تندرج تحته كل الجرائم

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شدد خطيب المسجد الحرام، صالح بن حميد، على ضرورة محاربة الفساد، معتبرًا أنه جريمة كبرى تندرج تحته كل الجرائم.

وقال في خطبته بالمسجد الحرام، اليوم، إن النزاهة والعدالة والإصلاح هي التي تحفظ هيبة الدولة وتؤكد التلاحم بينها وبين مواطنيها وتغرس الثقة في الأجهزة والأنظمة.

وأوضح أن مقاييس النزاهة هي الديانة والصدق والعدالة والوضوح والشفافية بحيث تكون الأجواء نزيهة وكذلك التنافس الشريف على تقديم الأفضل والأنسب والأفضل.

تحديد مسؤولية الموظف وإصدار الأدلة الإرشادية

وأضاف أن ما يعين على النزاهة ومحاربة الفساد، هو تحديد مسؤولية الموظف وإصدار الأدلة الإرشادية والتوعية المنظمة، وتبصير الناس بحقوقهم، وتشجيعهم على كشف المفسدين، وإصلاح أجهزة الرقابة ودعمها لتأدية عملها، وتبسيط العمل الإداري وتقوية الرقابة الإدارية والمالية.

وتابع: وما يعين على محاربة الفساد أيضًا سن الأنظمة الصارمة في مواجه الفساد وتطبيقها بحسم والبعد عن المجاملات والعناية ببرامج الإصلاح الإداري ومنحها الأولوية، وتوسيع دائرة تكافؤ الفرص والمساواة على أساس معايير الجودة والاستحقاق، مستدلا بقول الله عز وجل في كتابه العزيز “إن خير من استأجرت القوي الأمين”.

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